اهتمام كبير توليه السيدات تجاه أسعار السلع والمنتجات، وتحديدا أسعار الفاكهة في السوق المصرية، حتى لا تتعرض للخداع أو النصب من بعض التجار.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، وفق الجولة الصباحية في عدد من الأسواق، والتي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ المستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 10 جنيهات.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 12 و18 جنيها.

سعر المانجو

وسجل سعر كيلو مانجو كيت «التخزين» نحو 30 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري المستورد نحو 30 جنيهًا.

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكري وصل لنحو 7 جنيهات، وأبو سرة حوالي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 30 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 7 و10 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 27 جنيهًا، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا، أما التفاح اللبناني نحو 28 جنيهًا.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب كرمسن نحو 30 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 12 جنيهًا.

أناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى حوالي 40 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.