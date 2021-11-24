زوجة تستعين بعشيقها للتخلص من زوجها في بني سويف.. طعنوه بـ«سنجة»

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، ربة منزل وعشيقها - بائع خردة- لاتهامهما بالشروع في قتل الزوج، بأن أقدم العشيق على طعن المجني عليه بآلة حادة "سنجة" في الرأس والرقبة، وتركه في منطقة زراعية قرب إحدى القرى بمركز بني سويف، قبل أن يتم العثور عليه ونقله بين الحياة والموت إلى العناية المركزة بمستشفى بني سويف الجامعي.

العثور على سائق توك توك بين الحياة والموت بزراعات بني سويف

وكان عدد من الأهالي قد عثروا قبل يومين على سائق توك توك بين الحياة والموت وبه آثار دماء بالرقبة والرأس وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالحادث ووجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بالحادث.

العشيق قرر التخلص من صديقه

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، عن أن الزوجة استعانت بصديق زوجها رغبة منها في التخلص من زوجها، وذلك لتكرار الخلافات الزوجية بينهما، وطلبها من صديقه أن يتدخل لإنهاء الخلافات حيث دخلا في علاقة عاطفية انتهت برغبتهما في التخلص من الزوج، وأنه أثناء عودته من عمله كسائق توك توك، أقدم العشيق على طعنه بالة حادة "سنجة" كانت بحوزته وفرا هاربين وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهمين الزوجة "ع .ا" والعشيق "م. ع"، وأقرت الزوجة باتفاقها مع عشيقها على التخلص من زوجها، وخططا لقتله أثناء عودته من عمله.

ضبط المتهمين في أقل من 48 ساعة

وكان رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، نجحوا في أقل من 48 ساعة في كشف ملابسات العثور على شخص بين الحياة والموت ملقى بالقرب من أحد الطرق الفرعية القريبة من الزراعات بمركز بني سويف، حيث جرى نقله إلى للعلاج لمستشفى بنى سويف الجامعى، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى "أ.م.ه"، وتبين وجود شبهة جنائية.