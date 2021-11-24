إنشاء فرع متكامل لجامعة تكساس الطبية لأول مرة في مصر

وقَّعت شركة التكنولوجيا لتطوير الخدمات الطبية والتعليمية بمصر «TEAMS EGYPT» أول تعاقداتها مع جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإنشاء فرع للجامعة بمصر يمنح لأول مرة في الشرق الأوسط الدرجة الأمريكية بالكامل في الطب والتمريض والصحة العامة والعلوم الصحية.

حسام بدراوي يوقع الاتفاق مع ممثل جامعة تكساس

وقع الاتفاق عن شركة «TEAMS EGYPT»، مؤسسها الدكتور حسام بدراوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، وعن جامعة تكساس البروفسيور بين رامر، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور هاني سراج، والدكتورة هناء سلام الأساتذة بجامعة تكساس الطبية.

وعن أهمية هذا الاتفاق، قال الدكتور حسام بدراوي: «لقد اتخذت الحكومة المصرية خطوة جادة وجريئة بتشجيع فتح فروع لجامعات دولية في مصر بغرض النهوض بالتعليم العالي».

وتابع: «ومنذ إنشاء الجامعة الأمريكية في مصر سنة 1919 لم يُفتح حتى الآن فرعًا واحدًا لجامعة أمريكية أخرى، وهذا الفرع لجامعة تكساس في مصر هو ثاني فرع لكلية طب أمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية».

قبول الطلاب من جميع دول العالم

وأضاف «بدراوي»، أنه برغم هذا الإنجاز الهائل فإن الطريق أمامنا ما زال طويلًا ولعل أول الغيث قطرة، فكليات الطب الأمريكية تشترط أن يكمل المتقدم كورسات محددة في العلوم والكيمياء والفيزياء والبيولوجيا التي قد تستغرق من 2 - 4 سنوات جامعية، وهو ما يُسمى PREMED التي تمنحه حاليًا الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستقبلًا ستمنحة كلية العلوم الصحية بفرع جامعة تكساس بمصر، وكذلك كليات العلوم بالجامعات المصرية، كما يشترط النظام الأمريكي النجاح في امتحان القدرات الطبية المسمى MCAT ومقابلة شخصية.

وأوضح: «لذا نتمنى أن يدرس القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات هذا الأمر حتى يتيح للطلاب الآخرين من دارسي الكليات العلمية والطبية في مصر الدخول إلى هذا الكلية الأمريكية إن رغبوا».

وأردف: «ومن المتوقع للجامعة ككونها فرع متكامل لجامعة تكساس أن تقبل طلابًا من جميع الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، وحتى طلابًا من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، فحاليًا يدرس 60 طالبًا من البلاد العربية سنويًا في كلية الطب بجامعة تكساس».

نقلة هائلة لمصر في الدراسة الطبية

فيما قال الدكتور أسامة حمدي، أن الاتفاق حال ترجمته إلى أرض الواقع سينقل الدراسة الطبية في مصر نقلة هائلة للأمام ليضعها في مصاف كليات الطب الأمريكية.

وأضاف «حمدي»، أن التعاقد يسمح بتنقل الطلاب بحرية تامة بين فرعي الجامعة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية دون عائق لاستكمال الفصول الدراسية والحصول في النهاية على الشهادة الأمريكية من الجامعة الأم التي تؤهل الخريج للتقدم مباشرة لنيابات التدريب الطبي بنفس أولوية خريجي الجامعات الأمريكية.

إنشاء مستشفى تعليمي معتمد على النظام الأمريكي

وأوضح: «يشمل المشروع إنشاء مستشفى تعليمي معتمد على النظام الأمريكي يحتوي على 400 سرير، وأعلنت الشركة أنها تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات تصميم الجامعات والمستشفيات في العالم بسنغافورة لتصميم المشروع الذي قد يوفر 69% من الطاقة ليكون من أكبر المشروعات المحافظة على البيئة».

ومن المتوقع أن يقام فرع الجامعة والمستشفى على مساحة 45 فدانا، كما تعاقدت شركة TEAMS مع واحدة من كبرى بيوت الخبرة العالمية في المجال الصحي لإتمام دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية.

وتعد شركة التكنولوجيا لتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في مصر، TWAMS EGYPT شركة ذات مسئولية محدودة أنشئت لتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في مصر عن طريق التعاقد مع كبريات المؤسسات العالمية في مجال العلوم الصحية والتعليمية واستخدام أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات والطب الرقمي والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن جامعة تكساس الطبية بجلفستون هي الجامعة الأولى في ولاية تكساس الأمريكية وبها أول كلية طب أنشئت في ولاية تكساس عام 1890 م، والجامعة متخصصة في العلوم الطبية والصحية وتحتوي على مراكز بحثية متقدمة في مجال أمراض المناعة وانتاج اللقاحات والأمراض المعدية والتدخل الجراحي وغير الجراحي لعلاج أمراض للمخ.

ومن المعروف أن كلية الطب جامعة تكساس هي من أعرق كليات الطب في الولايات المتحدة الأمريكية والأولى في ولاية تكساس الأمريكية، وأنشئت عام 1890، وتضم جامعة تكساس أحدث مركز في العالم للتعليم الطبي الذي يستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والمحاكاة في العالم، ويشمل الاتفاق إنشاء مراكز بحثية بفرع الجامعة في مجال المناعة وإنتاج اللقاحات والتدخل الطبي لعلاج أمراض المخ وكذلك أبحاث الأمراض المعدية وهو بعض ما تتميز به جامعة تكساس الطبية بجانب أمراض الأورام والقلب.

الجدير بالذكر أن الجامعة المزمع إنشاؤها لن تكون مملوكة لأفراد ولكنها ستكون ممولة ومملوكة لجهات وطنية مصرية متعددة وأخرى دولية باستثمار قدرة 300 مليون دولار، وتديرها إداريًا شركة التكنولوجيا لتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في مصر TEAMS EGYPT تحت الإشراف المباشر لجامعة تكساس الطبية.