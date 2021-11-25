سالي عبد السلام بعد إصابة شقيقها بأزمة صحية: ادعوا له

أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض شقيقتها لأزمة صحية، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وكتبت سالي، قائلة: «أحمد عبدالسلام ادعوا له يخف وميبقاش فيه حاجة يا رب أنا كل ما أنزله ستوري أو صورة معايا يروح المستشفى! هو في كده بيقولوا أنا السبب».

وأضافت الإعلامية: «وتاني يا رب ما يطلع فيه حاجة وحشة ومستنيين نعرف ونفهم بكره فيه إيه من التحاليل والأشعة وجهاز القلب، 48 ساعة ونراقب السكر يا رب ما يبقى فيه حاجة يا رب والتشخيص المبدئي غلط يا رب».

واختتمت سالي عبدالسلام: «شكلنا أخوات بنحب بعض أوي، ادعوا ليه عشان خاطري يا رب يطمنا عليه أمال لو عرفوا إننا كنا عاملين لبعض بلوك على انستجرام وواتس آب ونسينا الفيس بوك وقت الخناقة، لسه فاكينها من أسبوع، مهما اتخانقنا هتفضل أهم واحد عندي بحبك ما شاء الله اللهم بارك كل الأخوات بيتخانقوا عادي يا جدع».