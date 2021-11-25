مبروك عطية: «الزواج من واحدة أفضل عشان متجبش 7 أو 8 شحاتين»

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك توافقا كاملا حول الآراء الدينية في مسألة الزواج الثاني، محذرًا من اقتطاع أقواله من سياقها، وناصحا من يريد الاستماع إليه بسماع الفيديوهات كاملة على قناته بموقع «يوتيوب».

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر: «أنا أترفع بالمرأة المسلمة إنها تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي، لكن لا تطلب الطلاق للضرر اللي يجي لها من جوازته أو من بخله».

وأضاف مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا أربأ بالمسلمة اللي تقرأ قول الله تعالى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وتطلب الطلاق لأن مش عاجبها تشريع ربنا».

تعدد الزوجات مباح وليس واجب

ويرى «عطية» أن تعدد الزوجات مباحًا وليس واجبًا، ولا يدعوا إليه، مستنكرًا طلب الطلاق لمجرد بسبب الزواج الثاني، متسائلا: «ليه مطلبتيش الطلاق وهو تارك للصلاة؟».

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأصل في الزواج التعدد، كما أن أول آية أمرت بالنكاح ذكرته: «الأصل إن أول أمر بالنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وخرج عن الأصل خوف العدل، أي إن الزوج ميعدلش، ودي معلومة بمليون دولار»، مستشهدا بقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ)، متابعا: «لما تتجوز أكتر من واحدة هتجيب 7 أو 8 شحاتين بالبلدي».