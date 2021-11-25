انفجار عنيف يضرب العاصمة الصومالية وسماع دوي إطلاق نيران بمحيط الحادث

هز انفجار عنيف العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الخميس، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، على لسان أحد شهود العيان.

أعمدة دخان وإطلاق أعيرة نارية

وقال شاهد العيان، إنّ انفجاراً عنيفاً هز العاصمة مقديشو في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأمر الذي أدّى إلى تصاعد أعمدة الدخان وشكل سحب سوداء في سماء موقع الانفجار وذلك وسط إطلاق كثيف للرصاص.

انفجار مجهول المصدر

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

انفجارات متفرقة في الصومال وسقوط ضحايا

وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي، لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، مصرعهم في تفجير انتحاري، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وبحسب بوابة الأخبار الصومالية «شابيل ميديا»، فإن انتحارياً فجر نفسه في مطعم مزدحم بمنطقة «ياقشيد»، بالعاصمة الصومالية، ولم تعلن حينها أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في البلاد.

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن تفجير استهدف أمنيين

ومن ناحية أخرى، لقي ضابط مخابرات وحارسان مصرعهم بعد انفجار لغم أرضي استهدف سيارته بمنطقة داينيل بمقديشو في وقت سابق، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن مقاتليها نصبوا كمينا لمسؤولين أمنيين وقتلوا أكثر من 12 جنديا.

وفي أواخر شهر سبتمبر الماضي لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 7 آخرين في انفجار ببلدة «كيساميو»، بمنطقة جوبا السفلى جنوبي البلاد، وصرح «جاما أحمد علي»، المتحدث الأمني لولاية جوبالاند، للصحفيين بأن الانفجار وقع بسبب قنبلة مزروعة على جانب الطريق.

وقال المتحدث الأمني للولاية إن القنبلة انفجرت في مطعم بقرية فرجانو، وتابع: «يمكننا تأكيد وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين من بينهم 3 جنود».

وأضاف أن الانفجار جاء وسط عمليات مستمرة من قبل الجيش الوطني الصومالي وقوات ولاية جوبالاند ضد مجموعة مسلحي حركة الشباب الإرهابية الذين مازالوا يسيطرون على المناطق الريفية في تلك المنطقة، وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.