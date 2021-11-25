تعرف على شرط جمعية المضارين من الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن تقديم الحكومة تعديلات تشريعية على قانون الايجار القديم، بمثابة تحريكك للمياه الراكدة وأي خطوة تجاه حل الأزمة توصف بأنها إيجابية ومرحب بها.

تشريع منصف لملاك الايجار القديم

وأضاف «حجازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان يخص شخصية اعتبارية معينة ولم تعمم المحكمة حكمها علي كل المنشآت وإنما تركت أمر التعديلات علي القانون لمجلس النواب الذي لم يقدم شيئا في الدور التشريعي الأول ومازلنا ننتظر تشريعا منصفا من المجلس.

وتابع نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الملاك يطالبون بحقهم في حرية التصرف في أملاكهم وسرعة إيجاد حلول للأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين .

مطالب ملاك الإيجار القديم

وطالب الملاك بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم تماما والعمل بقانون الإيجار الجديد، كما طالبوا بتحرير عقود جديدة بقيمة إيجارية جديدة للوحدات السكنية المشغولة، والإخلاء للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة استغلالا صحيحا، وشملت مطالب الملاك إخلاء الوحدات التجارية والإدارية فورا أو تحرير عقود بقيمة مادية تتناسب مع مجريات العصر في حين تمسك المستأجرون على الجانب الآخر بالعمل بقانون الإيجار القديم .

تعديلات الحكومة في قانون الايجار القديم

وأعلن مجلس الوزراء أمس، على لسان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عن تقديم الحكومة تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تختص بالوحدات المستأجرة بصفة اعتبارية واحالته لمجلس النواب .

وتضمت التعديلات المقدمة من الحكومة فترة انتقالية تمتد لـ 5 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان التعديل وكذلك رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف مع زيادة سنوية نسبتها 15% مع ضمان حق المالك في الاخلاء الفوري لوحدته بحكم محكمة حال رفض المستأجر لما سبق.