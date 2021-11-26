ضبط سيارة محملة بـ5200 وحدة زريعة بكفر الشيخ وإعادة ضخها ببحيرة البرلس

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة نقل محملة بـ 5200 ألف وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، دون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، ورجال الشرطة في ضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون وحماية الثروة السمكية.

ضبط سيارة محملة بـ 100 ألف وحدة أسماك

وفي وقت سابق، جرى ضبط سيارة محملة بـ 100 ألف وحدة أسماك صغيرة الحجم متنوعة، حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق الصيد الجائر من بحيرة البرلس بهدف استخدامها في أعلاف الأسماك، قامت بضبطها شرطة مسطحات البرلس بقيادة الرائد شاكر البلاصي رئيس قسم شرطة مسطحات البرلس والفريق المرافق له.