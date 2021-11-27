شيماء «فاتحة بيتين» من الفسيخ.. عاملة حساب بتوع الدايت بـ«زيرو ملح» (فيديو)

نحو 5 أعوام قضتها شيماء محمد في صناعة أجمل أنواع الفسيخ، إذ تقطع عشرات الكيلو مترات من محافظة الإسكندرية إلى كفر الشيخ، لتسليم «أوردرات الفسيخ والسردين والملوحة»، لزبائنها الذين اعتادوا على الشراء منها «أون لاين»، عبر صفحة وجروب دشنتهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتستطع توفير نفقات أسرتها التي تعيش في كفر الشيخ وأسرتها الثانية حيث تساعد زوجها.

«بعمل الفسيخ في الإسكندرية في بيتي وأجي أوزع الأوردرات هنا في كفر الشيخ، بقالي أكتر من 5 سنين على كده، ومليش شغلانة غير صناعة الفسيخ والأسماك بكافة أنواعها وبيعها أون لاين، ومؤخرًا افتتحت محل صغير في كفر الشيخ، لتوزيع الأوردرات، وزبايني عارفني كويس وواثقين في شغلي»، بحسب شيماء في تصريحاتها لـ«الوطن»، الذي عربت عن سعادتها بثقة الزبائن فيها.

سعر الفسيخ يبدأ من 100 جنيها للكيلو

100 جنيه هو السعر الذي وضعته شيماء لـ«الفسيخ البيتي»، متوسط الحجم، وتصل الأسعار إلى 130 جنيها للكيلو الفسيخ السوبر: «أسعارنا منافسة للجميع، بتبدأ من 100 جنيه للكيلو فسيخ حجم المتوسط، و130 للسوبر الجامبو اللي الفسيخة الواحدة فيه كيلو ونصف و2 كيلو، وبعمل الفسيخ بإيدي وعليه طلب كبير علشان أبناء كفر الشيخ وإسكندرية بيحبوا الفسيخ، بجانب السردين والرنجة والملوحة، كمان بعمل جمبري وأسماك على كافة أشكالها ومستوياتها، وكله بالطلب».

شيماء: اختيار السمك الجيد يجعل الفسيخ جودته عالية

تختار شيماء السمك البوري بعناية فائقة حتى تستطيع عمل فسيخ بجودة عالية: «أهم حاجة السمكة تكون نضيفة وطازجة علشان متنشفش وإحنا بنعملها فسيخ، ولازم يتغسل كويس جدًا علشان يبقى سايح وطعمه حلو، بنشتري السمك البوري من عند تجار متعاملين معاهم، وضامنين أان السمك طازج، وبعدين بغسله كويس وبحطه في علب بلاستيكية طبقة سمك وأخرى ملح وبسيبه 7 أيام وبيبقى جاهز للأكل».

لم تنس «شيماء» كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدايت أو «الرجيم»، الذين يفضلون تناول الفسيخ لكن يتخوفون من كثرة الملح: «إحنا أول ناس نعمل الفسيخ زيرو ملح، علشان أصحاب الأمراض واللي عاملين دايت، الفسيخ بيبقى زيروا ملح وآمن عليهم، وكل منتجاتنا بنراعي فيها هذه الفئة».