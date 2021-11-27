تجار المحمول يكشفون أسباب اختفاء الموبايل من عروض الجمعة البيضاء

كشف تجار المحمول بالغرف التجارية عن اختفاء الموبايل عن عروض الجمعة البيضاء أمس الجمعة، سواء المولات التجارية أو الأون لاين، وأرجعوا الأسباب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15% وتوقعوا عودة الأسعار إلى طبيعتها في شهر مارس المقبل.

وقال محمد هداية الحداد، عضو غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول، إن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء عروض المحمول هذا العام من الجمعة البيضاء أهمها ارتفاع الأسعار بحدود 15% نتيجة ارتفاع أسعار الجمارك والشحن وعمل الشركات الموردة للمحمول بنصف طاقتها.

تراجع شراء المحمول شهر نوفمبر

وقال إن هناك تراجعا في الإقبال بداية الشهر الحالي، على الرغم من ظهور عدة إصدارات جديدة من شركات مختلفة، إلا أن المستهلك لم يشعر بها بسبب توقيت ظهوره.

وأضاف الحداد أنه بعد صدور قرار فرض ضريبة 10% التي تصل إلى 15% على أجهزة المحمول، ينقسم العملاء إلى نصفين، نصف يقوم بالإسراع لشراء أجهزة محمول قبل أن ترتفع الأسعار، ما تسبب في رفع سعر الأجهزة في بعض المحال قبل أن ترفعها الشركات، والنصف الآخر ينتظر نزول الأسعار مرة أخرى.

ماذا يحدث في سوق المحمول؟

تأتي شركة سامسونج، المتصدرة في المركز الأول للمبيعات، حيث وفرت أغلب الأجهزة لدى وكلائها ويعمل عدد من الوكلاء بالبيع قبل رفع الضريبة مثل وكيلها I 2 والتجار خزنت منها بشكل كبير وتشهد طلبا متزايدا، إلا أن بعض الأجهزة غير متوفرة، مثل: A52 ، A32 اللذين قل إنتاجهما من الشركة، لتحريك نسخ الـ5G إلى جانب بعض الموديلات غير المتوفرة في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بشركة أوبو، قال إن الشركة وفرت كل الأجهزة في السوق، والتجار خزنت منها بشكل كبير وتشهد طلبا متزايدا، إلا أن بعض الأجهزة غير متوفرة، مثل: A15 3G، A54 6G الذين تم إيقاف إنتاجهما من الشركة، إلى جانب Reno 6 غير المتوفر في الوقت الحالي، والجهاز الجديد Oppo A16 المفترض نزوله يوم 27.

وأكد أن شركة أنفنكس توفر نسخا من الإصدارات بكميات ضخمة عن طريق موزعيها.

وأضاف أن شركة ريلمي تصب تركيزها على الفئة من 2000 إلى 3000 جنيه، حيث توفر معظم الأجهزة في هذه الفئة إلى جانب جهاز C25y الذي سينزل السوق قريبًا، ليصبح لدى الشركة 5 إصدارات في نطاق هذه الفئة.

وتابع أن شركة هونر ستطلق أجهزة من الفئة المتوسطة بداية من الشهر المقبل جهاز honor 50 lite، وتوقع تنافس هونر بشكل قوي الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركة شاومي قالت إنها تعاني بسبب عدم وجود وفرة في الإصدارات التي عليها طلب مثل إصداري 9c، الثلاثة إصدارات من 9t ، وإصداري Note 8 2021، وNote 10 pro، وNote 10s، حيث إن هذه الأنواع هي التي يتزايد الطلب عليها.

الوقت المناسب لعودة أسعار المحمول إلى معدلاتها الطبيعية

ومن جهته، قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسواق تعاني الركود وهناك نقص في البضائع المستوردة بسبب مشاكل الطاقة العالمية، إلا أنه توقع عودة الحياة إلى طبيعتها مارس المقبل بسبب اتجاه الدول إلى العودة إلى الحياة الطبيعية.