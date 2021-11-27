إعلان شروط المشاركة بمهرجان «اكتشاف المواهب» في قيادة السيارات

أقيم مؤتمر مهرجان «اكتشاف المواهب» الأول في مصر لقيادة السيارات المتخصصة في الدريفت، اليوم السبت، للإعلان عن الاستعدادات الأولية من اختبارات وشروط للمتقدمين، على أن يبدأ المهرجان فعليا، يوم 3 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تشجيع محبي السيارات وتحفيز المواهب

وقال هشام صقر منظم مهرجان «اكتشاف المواهب»: «إن المهرجان يأتي من أجل تحفيز وتشجيع محبي السيارات والتعديلات، وإبراز مواهبهم»، مضيفا «هناك عنصر نسائي شارك في الاختبارات اليوم»، مشيرًا إلى أن كافة الاختبارات على السيارات المشاركة في المهرجان مجانية بالكامل.

شروط المشاركة في المهرجان

ووضع المهرجان شروطًا خاصة لقبول المتسابقين التي جاء في أولها اجتياز المتسابق للاختبار واجتياز الفحص الفني وأن تكون السيارة التي يقوم بعمل الاختبار بها مملوكة له.

وينقسم المهرجان لفقرات منها فقرة «speed» لاكتشاف المواهب، وفقرة «drag race» الأول مرة في مصر، وسباق «show drift» لأول مرة في مصر.