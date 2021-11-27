«التجاري الدولي» يُطلق حسابات «بداية» للأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

أطلق البنك التجارى الدولى - مصر، مجموعة حسابات «بداية»، التى تستهدف الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، حيث تتميز بسهولة إجراءات فتح الحساب، ما يشجع جميع فئات المجتمع على بدء رحلتهم المصرفية بما يتماشى مع جهود البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى.

وأوضح البنك، فى بيان، أن أهم مزايا حسابات «بداية» تتمثل فى أنها لا تتطلب إثباتاً للدخل لفتح الحساب، وهو الشرط الإلزامى الذى شكَّل عائقاً لعديد من الفئات ممن ليس لديهم وظائف دائمة أو مصدر ثابت للدخل، على سبيل المثال ربات البيوت والشباب ممن ليست لديهم وظائف بعد وأصحاب المهن الحرة. وقال رشوان حمادى، رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية بالبنك: «نأمل أن يكون لإطلاق حسابات «بداية» الجديدة دور فعال فى تشجيع الفئات غير المشمولة مثل ربات البيوت والشباب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع المصرفى والاستمتاع بسهولة إجراءات فتح الحساب، حتى يتمكنوا من استخدام القنوات الرقمية كخدمات الإنترنت البنكية التى تتيح إدارة الأموال فى أى وقت من أى مكان، بالإضافة إلى الاستفادة من المنتجات التى تشمل بطاقة الخصم المباشر التى تستخدم فى المعاملات اليومية وتتيح العديد من المزايا؛ من ضمنها تجربة آمنة للتسوق أون لاين، ودفع الفواتير، ومتابعة المصروفات».

وأشار «حمادى» إلى أن حسابات «بداية» متاحة للمصريين فقط، ولا يتطلب فتح الحساب بالنسبة للأفراد إلا بطاقة الرقم القومى، أما بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيمكنهم فتح حساب بأقل عدد من المستندات.