برلماني: هناك توجه لتعميم التعديلات على قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة بخصوص التعديل التشريعي لقانون الإيجارات القديم لم يتم طرحه للمناقشة بالمجلس حتى الآن، وفور وصوله تحت القبة البرلمانية سيتم فتح مناقشات موسعة لدراسة القانون.

توجه لتعميم مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف عزت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التعديل الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء خص فقط الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين، ومن المحتمل تعميم القانون حيث يوجد توجه ليشمل التعديل جميع حالات مستأجري الإيجار القديم خلال مناقشته بالمجلس بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة أننا بين ملاك يريدون الانتفاع بأملاكهم بسعر سوق اليوم ومستأجرين من سنوات كثيرة كادوا يتعاملون أن الوحدات ملك لهم.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة ستخضع بالتأكيد للمناقشة، ولكن نستطيع القول أنها مقبولة لما تمر به البلاد في ظل جائحة كورونا ويجب مراعات العبء المادي الواقع على المواطنين أر الجائحة.

زيادة تدريجية بقيمة الإيجارات

وفي نفس السياق قالت النائبة مرجريت عازر، عضو لجنة الإسكان، إن مشروع القانون المعلن من الحكومة سيتم مناقشته فور وصوله إلى المجلس.

وأضافت عازر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من الممكن عمل تغييرات على النسب التي أقرتها الحكومة في مشروع القانون المقدم منها مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وظروف المواطنين المالية وستتم الزيادة بالتدريج.

تعدلات الحكومة على الإيجار القديم

وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم، والذي استهدف الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وتضمن التعديل فترة انتقالية لمدة خمس سنوات مع زيادة الأجرة خمس أضعاف، وكذلك زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المحددة، كما أعطى التعديل المقدم من الحكومة الحق للمالك في الإخلاء الفوري بعد حكم المحكمة حال رفض المستأجر تنفيذ ما جاء في تعديل القانون.