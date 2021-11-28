مصر تستعد لافتتاح معرض«فوود آفريكا» بمشاركة 22 دولة في ديسمبر المقبل

تشهد القاهرة انطلاق الدورة السادسة من فعاليات المعرض التجاري الغذائي المصري «فوود أفريكا»، تحت شعار «تذوق فرص النمو» في الفترة من 12- 14 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك برعاية ودعم كلاً من وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، غرفة الصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجاري.

دخول سوق الأغذية والحاصلات الزراعية في إفريقيا

وحقق معرض «فوود آفريكا » على مدار الخمس دورات السابقة، نجاحًا كبيرًا في استقطاب العديد من المستثمرين والعارضين من جميع دول العالم، بالإضافة إلى المشترين الدوليين، مما ساهم بدوره في زيادة فرص مساهمة الشركات المحلية والدولية في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، والقطاع الزراعي و زيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، والذي أدى إلى ترسيخ مكانة المعرض بوصفه البوابة الرئيسية الحقيقية، لجميع الشركات الراغبة في دخول سوق الأغذية، والحاصلات الزراعية في إفريقيا.

ومن جهتها، أعربت داليا قابيل، نائب رئيس الشركة المنظمة لـ«فوود أفريكا»، عن بالغ سعادتها باستضافة مصر واحدًا من أهم المعرض التجارية على المستوي الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه نشاط المعارض الدولية خلال الفترة الأخيرة والناتجة من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس نجاح مصر وإدارتها السياسية في التعامل مع هذه الأزمة بشكل محترف، مشيرة إلى أنه جرى مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، خلال فعاليات المعرض من توسعات بين الممرات، وتوفير أدوات التعقيم و التهوية بجميع الصالات.

مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور

أضافت قابيل أن أهم ما يميز المعرض خلال هذه الدورة، وجود فعاليات مميزة على هامش المعرض مثل Dates Africa، والتي تقام للعام الثاني وتضم أهم منتجي التمور بمختلف انواعها، الأمر الذي يضع مصر بمكانة مميزة في هذا القطاع محليا ودوليا، وخاصة أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

وأشار إلى إجراء التعاون فيه مع الشريك الاستراتيجى لـ Dates Africa، وهي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، و التي ترعى ملف التمور بالدول العربية المختلفة المنتجة، للتمور بالإضافة إلى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية فضلاً عن تخصيص جناح «Fresh Africa»، ويضم الملتقى شركات الحاصلات الزراعية المصرية المهتمة بالتصدير خاصة لإفريقيا والمستوردين من الدول الإفريقية والعربية، على أن يعقد لقاءات عمل ثنائية بهذا الجناح، لبحث إمكانية التعاون المشترك فيما بينهم.

وتجدر الإشارة، إلى مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة خلال هذه الدورة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة و التغليف والتصنيع الغذائي.

ويشهد المعرض مشاركة دولية قوية هذا العام، بتواجد 22 دولة أجنبية سواء بأجنحة وطنية فردية مثل المملكة العربية السعودية والهند والإمارات والكويت والأردن ولبنان وبولندا وباكستان وبيلاروسيا، بالإضافة إلى روسيا، والتي تشارك لأول مرة بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية.