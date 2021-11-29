غسيل وتطهير مرشحات محطات مياه الشرب بمحافظات القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، استمرار غسيل وتطهير مرشحات ومروقات محطات مياه الشرب بمحافظات إقليم القناة.

وأشار إلى الانتهاء من محطة مياه عين غصين الكبرى بسعة تصميمية 100 لتر ثانيه، إضافة إلى مجمع محطات القصاصين الذي يضم 6 محطات، بسعة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه.

غسيل المحطات بواسطة فنين بأحدث الأساليب العلمية

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات غسيل وتعقيم مرشحات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة، في محافظات القناة الثلاثة، وهي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بمناطق مختلفة

وأضاف «عصمت»، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب، لافتا إلى أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقدم بيانا إحصائيا بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ لخطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.