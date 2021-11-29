التخطيط و«القومي للحوكمة» يطلقان مبادرة كن سفيرًا للإعلاميين اليوم

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، مبادرة «كن سفيرًا» كدفعة متخصصة للإعلاميين والصحفيين بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، والدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة وخبير أممي.

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من عقد مبادرة كن سفيرًا يتمثل في نشر التوعية المجتمعية بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، فجاء التفكير في مبادرة توعوية تتوجه خاصة للشباب.

إطلاق 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة

وأشار «كمالي» إلى إطلاق 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الذي تمثل في مبادرة «حياة كريمة»، التي تم وضعها ضمن المبادرات الرائدة في الأمم المتحدة التي تعزز أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي اتخذت ذلك التوجه بإصدار تلك التقارير.

وأكد أن الأشهر القليلة المقبلة، ستشهد حدثًا هو الأول على مستوى العالم، بإطلاق تقرير التمويل من أجل التنمية.

وخلال الجلسة الأولى بعنوان مجهودات وزارة التخطيط نحو الاستدامة، أشار نائب الوزيرة، إلى تحديث رؤية مصر 2030، التي تمثل النسخة الوطنية من الأجندة الأممية، حيث تم إطلاقها في 2016، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت رؤية مستمده من الأجندة الأممية، متابعًا أن هناك العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي ظهرت الأمر الذي دفع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث الرؤية.

أبرز المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد

وأشار «كمالي» إلى الإصلاح الاقتصادي كأحد أبرز المتغيرات التي طرأت، التي أثرت على الوضع الاقتصادي والذي كان لابد من تضمينها في الرؤية، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة الأخرى، التي تضمنت قضية ندرة المياه والوضع الجيوسياسي في المنطقة، فضلًا عن الشمول المالي، مشيرًا كذلك إلى أزمة كوفيد 19 ومالها من تبعيات ليست صحية فقط بل اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تلك الأزمة.

ولفت إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط التي قدمت ثلاث مراجعات طوعية منذ عام 2016 برصد ما تم إنجازه والمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير الطوعي لمصر الذي تم تقديمه 2018، تضمن العديد من التحديات التي واجهت مصر كقضايا الزيادة السكانية، وتمويل التنمية وتحدي توفير البيانات، مؤكدًا أن مصر من أفضل الدول في المنطقة التي تمتلك وفرة في البيانات إلا أنه يمثل تحديًا يتم العمل عليه.

700 شخص ترشحوا لمبادرة «كن سفيرًا»

وخلال كلمتها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مبادرة «كُن سفيرًا» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 2020 وتقدم لها ما يفوق 7000 مرشح، وكان الهدف الرئيسي للمبادرة هو تدريب نحو 1100 شاب وشابة خلال العام الأول في الفئة العمرية من 18-35 عاما.

أضافت «شريف» أنه تم تنفيذ البرنامج خلال جائحة كورونا مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم عقد عدد من المحاضرات على المنصة التعليمية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، شملت 12 محاضرة تدريبية، وعدد آخر من المحاضرات مع مجموعة من الخبراء في مجالات البيئة والاقتصاد، وغير ذلك من المجالات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل على منصة Zoom، متابعة أن المرحلة الثالثة من المبادرة شملت برنامج تدريب المدربين TOT ليصبح هؤلاء الشباب مدربين معتمدين في مجال التنمية المستدامة، وتم تصفية المرشحين واختيار نحو 500 شاب وفتاة كسفراء للتنمية المستدامة.