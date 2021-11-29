«شباب النواب» تنتقد دور نقابة المهن الرياضية.. ماذا قدمتم للاعبين؟

وجه النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات حادة لنقابة المهن الرياضية، بسبب تقاعسها عن خدمة الرياضيين، وعدم تقديمها أي دور ملموس على الأرض لمساعدتهم.

وقال النائب حازم أمام، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الذي خُصص لمناقشة طلب إحاطة حول منح نقابة المهن الرياضية تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين، غير خريجي كليات التربية الرياضية: «عمري ما شعرت إن هناك دور لنقابة المهن الرياضية تجاه أعضاءها على غرار ما تقوم به باقي النقابات المهنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات الكبيرة التي تقمها نقابة الصحفيين لأعضائها».

لجنة الرياضة تتساءل عن أموال الرابطة

واستكمل النائب حازم إمام: «من المعروف ووفقا للقانون أن كل لاعبي الكرة، يتم خصم جزء من عقودهم مع أنديتهم لصالح نقابة المهن الرياضية، بما يعادل نسبة 5% من قيمة العقد، متسائلا: ما هو العائد عليهم نظير خصم هذه المبالغ؟ وعاد قائلا: هل للنقابة دور حال تعرض أحد أعضاء النقابة لحادث؟، مشيرا إلى أن هناك دور ملموس لرابطة اللاعبين وجمعية قدامى اللاعبين، على عكس نقابة المهن الرياضية، متسائلا «ما هو دوركم؟ لم أجد أي خدمة من نقابتكم؟».

نقيب المهن الرياضية يرد

بدوره، قال الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، معقبا على حديث النائب حازم امام، أن الرابطة وجمعية المهن الرياضية، لديهما ميزانية تسمح لهما بذلك، على عكس النقابة التي تسلمها وهي مديونة بـ18 مليون جنيه، وتم سداد نسبة كبيرة من تلك المديونيات.

وأشار إلى أن النقابة لم تتحصل على أموال من النسبة المقررة في عقود اللاعبين، رغم أن القانون ينص على ذلك، وتم إرسال إنذارات ورفع قضايا على الأندية، وقام النادي الأهلي بتقديم طعن في عام 2104 بعدم دستورية تلك النسب وذلك في عهد المهندس محمود طاهر، ثم جاء بعدها مجلس الكابتن محمود الخطيب للنقابة، وعرض جدولة المديونيات المستحقة عليه للنقابة.

مديونيات الأهلي والزمالك

وشدد فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، على أن نادي الزمالك مديون للنقابة بمبلغ 59 مليون و500 ألف جنيه، ولم يتم سداد منها سوى مليون جنيه بعد فترة، مما دفع النائب حازم لتوجيه سؤال له: لماذا ذكرت نادي الزمالك فقط دون باقي الأندية فيما يخص المديونية؟

وتوجه بعض النواب بسؤال لنقيب المهن الرياضية عن مديونيات الأهلي، فعقب قائلا: الأهلي مديون للنقابة بميلغ 25 مليون جنيه، لافتا إلى أن ناديي الجزيرة وهليوبليس هما الأكثر التزاما بسداد قيمة عقود اللاعبين لصالح النقابة، وذلك بسبب رفض اتحاد كرة السلة قيد أي لاعب دون دفع النسبة المقررة للنقابة.

وعقب النائب حازم إمام، على حديث نقيب المهن الرياضية قائلا «لماذا لم تطالب اتحاد الكرة بسداد المديونيات عن لاعبي كرة القدم مثلما فعل اتحاد السلة؟».

تحصيل أموال نقابة المهن الرياضية

ورد نقيب المهن الرياضية، بأنه تم التواصل مع أحمد مجاهد، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وطالبنا الانتظار إلى نهاية يونيو المقبل، وسيتم عقبها تسديد مستحقات النقابة لدى الأندية مقابل تحرير عقود اللاعبين.

وكشف فتحي ندا، عن رفع نسبة استفادة أعضاء النقابة من التأمين الصحي، ليصل إلى 3 آلاف و500 جنيه سنويا.

من جانبه، قال النائب عمرو النسباطي، أن النقابة لن تستطيع تحصيل أموالها من اللاعبين، إلا بعد شعور المنظومة بوجود دور حقيقي للنقابة.