سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 1-12-2021

تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة في إطار اهتمام قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي، ونستعرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر والبنك المركزي وبنك البركة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.69 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.69 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 17.72 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجّل الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية 20.80 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 20.78 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.78 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 20.81 جنيه للشراء 21 جنيه للبيع.