ماري لويس: مصر تعيش أبهى صورها في عهد السيسي

قالت مصممة الأزياء العالمية، ماري لويس، إن تكريمها اليوم، ضمن 50 سيدة مصرية، قدمن نماذج نجاح والأكثر تأثيرًا في 2021 ، يعد وسام شرف لها، موضحة أن تصميم الملابس يندرج ضمن الإبداع، والدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان الإبداع، مشيرة إلى أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا واعتراف بدور النساء، فهي تعيش في أبهى عصورها.

تدشين أول فعالية نسائية مصرية

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المجلس القومي للمرأة كان حريص على تدشين أول فعالية نسائية مصرية للاحتفال بإنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة، وسط دعم السيدات الريفيات وتطبيق مبادرات لمحاربة العنف ضد المرأة، وكذلك مبادرات الدولة الصحية من أجل علاج السيدات، وكذلك فتح القصور الرئاسية لاستقبال السيدات ضمن الفعالية الأولى للاحتفال بإنجازات الدولة المصرية لتمكين المرأة.

فخورة بالمشاركة اليوم

وأوضحت ماري لويس، أنها فخورة بالمشاركة في حدث مصري كبير ينحاز للنساء مبينة أن نظرة الدولة للمرأة في الوقت الحالي قوية، لافتة إلى أن تعيينها رئيس مجلس تصديري مصر، يعد شرفًا لها بترشيح من وزيرة التضامن والدكتور مايا مرسي مديرة المجلس القومي للمرأة.

تطالب النساء بأن يؤمنوا بقدراتهن

وطالبت مصممة الأزياء، السيدات بأن تؤمن بقدراتها وأنها قادرة على منافسة كل سيدات العالم لأن لديها إمكانات عالية متطورة وتريد أن تقدم شيء جديد للعالم في ظل حرص مصر على دعم المرأة، وتمكينها من أجل تحقيق معدلات أعلى من التطور لصالح مصر.