فشل «فيس بوك» في إصدار عملة مشفرة.. والمسؤول عن المشروع يغادر الشركة

قال ديفيد ماركوس، المسؤول التنفيذي عن العملة المشفرة في شركة «ميتا»، عملاق التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، سابقاً، إنه سوف يغادر الشركة نهاية العام الجاري.

فشل الشركة في إطلاق عملة مشفرة

ويأتي «رحيل ماركوس»، بعد أن حاولت شركة ميتا وفشلت في إطلاق عملة مشفرة، يمكن استخدامها لإرسال الأموال عبر الإنترنت إلى أي شخص في العالم من خلال المنتجات وضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، وفقاً لـ«CNBC».

الانضمام إلى الشركة في أغسطس 2014

وانضم «ماركوس»، لـMeta، الشركة المعروفة سابقًا باسم Facebook، في أغسطس 2014 بعد عامين قضاها كرئيس لشركة PayPal، وتقلد ماركوس منصب نائب الرئيس المسؤول عن خدمة Messenger في الشركة، وغادر القسم المسؤول عن Messenger، للعمل على إطلاق وحدة المشروعات المالية في مايو 2018.

عملة Libra blockchain الخاصة بالشركة

وأعلن القسم عن عملة Libra blockchain الخاصة بالشركة ومحفظة Calibra الرقمية في يونيو 2019، قائلاً إن الأمل يكمن في بدء تشغيل كلا المشروعين بحلول عام 2020، إلا أن هذا العام لم يشهد أي من المشروعين بعد أن واجهت الشركة رد فعل عنيف ضد طموحاتها في مجال العملة المشفرة من المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم.

محفظة Novi لإرسال الأموال

وأصدرت الشركة مؤخراً منتج المحفظة الرقمية، الذي أعيدت تسميته بـ Novi ، في أكتوبر الماضي، إلا أن العملة الرقمية التي تسمى الآن «ديم»، وتديرها جمعية مستقلة، لا تزال غير مطروحة للجمهور.

ومحفظة Novi متاحة حاليًا للتنزيل، وهناك منها برنامج تجريبي للمستخدمين في الولايات المتحدة وغواتيمالا، وتتيح إرسال الأموال واستلامها بدون رسوم عبر الحدود باستخدام عملة Pax Dollar، وهي عملة رقمية مدعومة بالدولار الأمريكي.

وأعلنت شركة «فيس بوك»، في أكتوبر الماضي، تغيير اسمها ليصبح «ميتا»، وذلك خلال المؤتمر السنوي «connect»، وبات تغير العلامة التجارية لاسم شركة «فيس بوك»، سر يخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها، وغير معروف على نطاق واسع.