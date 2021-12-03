مينا سمير مدرب زوجة محمد صلاح: بطلة قوية وأسرتها قمة الاحترام

كشف مينا سمير، خبير اللياقة البدنية، ومدرب ماجي صادق زوجة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل خسارتها للوزن، واصفًا زوجة مو صلاح بأنها «بطلة قوية جدا وحد عنده إرادة قوية جدا».

كانت حاطة هدف بشكل غير طبيعي

وأوضح «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن زوجة محمد صلاح، تواصلت معه «أون لاين»، وزارته مرتين في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، «الموضوع كان عن طريق أنها تواصلت أون لاين، وكان فيه مقابلة مرتين، بس هي عموما لما أخدت الخطة التزمت، فيه ناس كتير بتاخد خطط دايت وتمرين ومش بتلتزم بيها، أو بتلتزم يوم واتنين وتلاتة وأربعة ومبيبقاش حاطط هدف».

وأضاف «أنا اتفاجئت أنها حاطة هدف بطريقة مش طبيعية وفوجئت أنها ملتزمة التزام أبطال عندهم بطولة وشغالين عليها».

مشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار مدرب اللياقة البدنية، أنه مشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتابعه أكثر من 2 مليون شخص، وله شهرة على مستوى الوطن العربي في مسألة تخسيس السيدات، لافتًا إلى أنه يعمل عن طريق السوشيال ميديا وأن عددا كبيرا من المدربين وأطباء التغذية يعملون «أون لاين» عن طريق السوشيال ميديا.

وحكى مينا سمير، كواليس زيارة «زوجة محمد صلاح»: «أنا أول ما عرفت قولت أن الموضوع هزار واستحالة حد ينزل من لندن مخصوص وسابت مدربين العالم كلهم، حتى لو أنا كنت معروف شوية، ومتخيلتش، ولما الموضوع بقا بجد أنا أخدت الموضوع تحدي، وتفاجئت بالتزام رهيب».

زارته مرتين وحصلت على خطة تخسيس

وأشار أن زوجة لاعب ليفربول زارته مرتين وحصلت على خطة للتخسيس منه، «هي طبعا زارتني مرتين جت فيهم مصر قبل ما الموضوع ما يبدأ وبعد ما وصلت لنتيجة اتقابلنا طبعا ويمكن دي الصورة اللي انتشرت لما جت عندي الجيم واتكلمنا وأخدت الخطة كلها ولما رجعت لندن التزمت بيها».

وأكد أنها وصلت للوزن المثالي في أواخر 2018: «هي بدأت من 2018 وصلت للوزن المثالي في آخر 2018، والجميل أن هي بقت عارفة اللايف ستايل ومبقتش محتاجة دايت أو تمرين، وعرفت مشوارها بقا عامل ازاي وفضلت تحافظ على ده وتكمل».

معديين مرحلة الاحترام

وأثنى مينا سمير على أسرة محمد صلاح: «لما تشرفت بالأسرة زوجة محمد صلاح ووالده معديين مرحلة الاحترام والذوق والبساطة والشياكة والأسرة المصرية اللي محدش يتخيل أن دي أشهر عيلة في العالم دلوقتي» مضيفًا: «الواحد بيبقى متخيل الناس دي بطريقة، وأنا اتفاجئت من الذوق وأحنا ساعات كتير بنقول إن الإنسان ممكن يتغير لما يسافر أو يشتهر والكلام ده مكنش موجود في التعامل نهائي، وكان بالنسبة لي شرف ليا أني أقف اتكلم معاهم وكنت بلاقي طلب بطريقة شيك جدا واستئذان».