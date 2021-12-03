سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. مستقر

صمد الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري أمام الدولار الأمريكى في البنوك وشركات الصرافة، ليباع اليوم، الجمعة، بسعر 15.75 مقابل 15.66 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى.

سياسة البنك المركزى المرنة دعمت صمود الجنيه

وقال الدكتور ايهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجنيه سيصمد أمام الدولار الأمريكي حتى نهاية العام الجاري وهذا عائد للآداء الجيد للبنك المركزي المصري ونجاحه في التعامل مع كافة التحديات بما فيها جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى استقرار موارد العملة الأجنبية من مصادرها الرئيسية سواء تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس فضلا عن تعافي القطاع السياحي.

وأشار إلى قيام البنك المركزى بتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والحفاظ على تغطية نقدية للسلع تصل إلى 8 أشهر مع توفير آليات مرنة للبنك المركزي المصري للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الاحتياطي الأجنبي حالة خروج وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أداوت الدين المحلية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي عن اتجاهه لزيادة الفائدة.

سعر الجنيه المصري أمام 20 عملة عربية وأجنبية اليوم الجمعة

- سعر الدولار مقابل الجنيه 15.74جنيه.

- سعر اليورو مقابل الجنيه 17.75جنيه .

- سعر الجنيه الإسترالينى مقابل الجنيه 20.88 جنيه .

- سعر الين اليابانى مقابل الجنيه 13.91 جنيه .

-سعر الجنيه مقابل الفرنك السويسرى 17.10جنيه .

- سعر الجنيه امام الدولار الكندى 12.27جنيه .

- سعر الجنيه امام الدولار التايوانى 0.56جنيه .

- سعر الجنيه امام الدولار النيوزيلاندى 10.68جنيه .

- سعرالجنيه امام الروبية الاندونسية 0.001جنيه .

-سعر الروبية الهندية امام الجنيه 0.2100جنيه .

-سعر الدولار هونج كونج امام الجنيه 2.02جنيه .

-سعر اليوان الصينى امام الجنيه المصرى 2.46جنيه.

-سعر الدولار الاسترالى اما م الجنيه 11.14جنيه.

-سعر البيزو الفلبينى امام الجنيه 0.31جنيه .

-سعر الروبل الروسى امام الجنيه 0.21جنيه .

- سعر الدرهم الاماراتى امام الجنيه 4.27جنيه .

سعر الريال السعودى امام الجنيه 4.19جنيه .

-سعر الريال القطرى امام الجنيه 4.27جنيه .

-سعرر الريال العمانى امام الجنيه 40.76جنيه .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه 52.02جنيه.

سعر الدينار الاردنى امام الجنيه 22.24جنيه .