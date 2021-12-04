وفاة الدكتور هاني رسلان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، وفاة الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

أماني الطويل تنعى هاني رسلان: له مجهود عظيم في خدمة قضايا وادي النيل

وكتبت أماني الطويل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الزميل الأستاذ هاني رسلان متأثرًا بتداعيات اللعين كورونا».

وتابعت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية: «نعزي أنفسنا، وأهله ومحبيه وأصدقاءه، ونذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه، وقضايا وادي النيل، خصوصًا دراسات الشؤون السودانية، وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعالي بفسيح جناته، إنا لله وإنا إليه لراجعون».