سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 5-12-2021

يتابع عدد كبير من المواطنين سعر اليورو في البنوك المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، أسعار اليورو في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية وقناة السويس وبنك CIB، وذلك وفق تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 17.62 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 17.62 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.70 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 17.70 جنيه للشراء و18.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 17.76 جنيه للشراء و17.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 17.64 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي وفي بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.