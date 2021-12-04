فوائد مذهلة لشرب الماء فور الاستيقاظ.. خبيرة تغذية توضح

الماء أصل الحياة، كما يطلق عليه، ويعد أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل دوري، ولكن خلال فصل الشتاء يهمل الكثيرون في شرب المياه على عكس فصل الصيف، ويرجع ذلك لعدم الشعور بالعطش المستمر.

وهناك العديد من الدراسات العلمية، التي توضح أهمية المياه ودورها الهام في استمرار الحياة، وإمداد الجسم بالنشاط والطاقة والحيوية، ويعد الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، إذ يشكل ما بين 50% إلى 70% من وزن جسمك، فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح.

أفضل الأوقات لشرب المياه

تقول الدكتورة شيري أنسي، خبيرة التغذية واستشاري التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة «TOS»، إن شرب المياه يوميًا من أكثر العادات الصحية التي تجنب الإنسان الإصابة بالكثير من المشاكل الصحية والأمراض.

وأضافت «أنسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تناول المياه فور الاستيقاظ من أفضل الأوقات التي يمكن فيها شرب المياه، وأنه من الضروري شرب 8 إلى 10 أكواب مياه يوميًا حتي يكتمل التمثيل الغذائي بصورة طبيعية.

فوائد متعددة لشرب المياه فور الاستيقاظ

وأوضحت أن شرب المياه فور الاستيقاظ من النوم، يمثل عدة فوائد للإنسان، إذ تساعد المياه على تنظيف الجسم من كافة السموم الموجودة بداخله، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنشيط الجسم والحفاظ على وظائف الكلي والكبد، بجانب المساعدة في مقاومة السرطان والحفاظ علي نضارة البشرة.

وأشارت إلى أن من فوائد شرب المياه فور الاستيقاظ، المساعدة على خسارة الوزن، لأن المياه في تلك الحالة تساعد على زيادة نسبة احتراق الدهون.

أضرار انخفاض المياه بجسم الإنسان

ونوهت خبيرة التغذية إلى أن انخفاض نسبة المياه داخل الجسم، يسبب العديد من المشاكل الصحية منها الإعياء الشديد، وقلة التركير، والإصابة بالإمساك، وحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، بجانب ظهور مشاكل على الجلد، والتسبب في رائحة الفم الكريهة، وزيادة فرص الإصابة بالأمراض.