مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-12-2021 في محافظات مصر

يحرص كثير من الأشخاص على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا خاصة في شهر رمضان، لأداء الصلوات في الموعد المحدد لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:17

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:34

أذان المغرب: 04:53

أذان العشاء: 06:16

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب 05:01

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:35

أذان المغرب 04:54

أذان العشاء: 06:17

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:23

أذان الظهر: 12:11

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:20

أذان الظهر: 12:58

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:09

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء: 06:59