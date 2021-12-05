تدشين مبادرة «يلا نطورها ونجملها» بالتعليم الفني في أسيوط (صور)

دشن طلاب التعليم الفنى بمحافظة أسيوط مبادرة «يلا نطورها ونجملها» بالتعليم الفني، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الهدف من المبادرة

وأوضح محمد النمر مدير عام التعليم الفني، أن المبادرة تهدف إلى تطوير وتجميل طرق وشوارع وميادين المحافظة بأيدي طلاب التعليم الفني، موضحا أن المدارس المشاركه هي ديروط الصناعية العسكرية، ومنفلوط الصناعية المشتركة، وبدر الصناعية بالفتح، وأسيوط الصناعية الزخرفية، إضافة إلى جهاز التوجيه الفني العلمي والعملي.

ربط التعليم الفني بالتدريب العملي والميداني وسوق العمل

وأضاف «النمر»، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرة ربط التعليم الفنى بالتدريب العملي والميداني وسوق العمل لطلاب المدارس الفنية، والتي تفردت بها المحافظة لتدريب الطلاب على الحرف والمهن المختلفة وصقل مواهبهم، عن طريق إشراكهم في أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بقرى ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الذاتية.

وفى سياق متصل، أعرب الطلاب عن سعادتهم فى المشاركة فى المبادرة وتمنوا أن يواصلوا العمل ليل نهار، لافتين إلى أن المبادرة أتاحت لهم الفرصة كي يتعلموا ويشاركوا في تجميل مدينتهم.

تدريب الطلاب على أعمال الدهانات

وأوضح رأفت رشدي، رئيس قسم الزخرفة بمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية، أن المبادرة تضمنت تدريب الطلاب على أعمال الدهانات، مشيراً إلى أن الطلاب انتهوا من عمل التندات والمقاعد والأرجوحات وسلات المهملات، من الحديد الخردة الموجود بمخازن المحليات.