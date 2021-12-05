الزراعة: أنشأنا البنك القومي للجينات لحفظ الموارد الوراثية من الانقراض

قالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح، مدير البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، إن البنك أُنشئ في عام 2004، لحفظ الموارد الوراثية من الانقراض، خاصة أن العالم يتعرض لتغيرات مناخية تؤدي إلى فقدان الكثير من المحاصيل الحقلية والبستانية.

البنك لا يستهدف حفظ البذور فقط لكن يعمل على تقييمها

وأضافت مدير البنك القومي للجينات والموارد الوراثية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، «البنك لا يستهدف حفظ البذور فقط، لكن هدف البنك العمل على تقييم البذور، إذ أن كل مورد معين في منطقة ما، لديه القدرة على التحمل لظروف مختلفة».

نجمع المحاصيل ونقيمها ونوفرها للمربين

وتابعت مدير البنك القومي للجينات والموارد الوراثية: «نجمع المحاصيل ونقيمها ونوفرها للمربين ولا نركز على الإنتاجية، فما يهمنا جينات النباتات وقدرتها على التحمل، حيث نجمعها من مختلف المناطق ونقيمها بعد ذلك».

وزارة الزراعة ممثلة في البنك وقعت على معاهدة متعلقة بالجينات والموارد الوراثية

وأشارت الدكتورة نيفين عبدالفتاح، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في البنك، وقعت على معاهدة متعلقة بالجينات والموارد الوراثية، «وفقا لهذه المعاهدة فإننا نوفر ونوثق كل الموارد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعاهدة، لأن أي دولة أخرى إذا استخدمت هذه المواد الوراثية في إنتاج أصناف تجارية نحصل على نسبة ربح».