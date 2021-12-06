أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 6-12-2021 مقابل الجنيه

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار العملات، سواء دولار أو يورو أو ريال سعودي أو درهم إماراتي في البنوك المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» الأسعار في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية، وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين، الموافق 6 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.64 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.66 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.86 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.65 جنيه للشراء، 20.97 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.68 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.