ضبط 16 طن أسماك مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة في البحيرة

قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع إدارة تموين الدلنجات ومباحث التموين بعمل حملة رقابية برئاسة المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 طن أسماك مستوردة مجمدة بإحدى الثلاجات بناحية الدلنجات، حيث قام صاحب الثلاجة بالتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية عن طريق نزع الاستيكر الملصق على العبوات ومنها كميات مجهولة المصدر وتم ضبط والتحفظ على تلك الكميات وتحرير المحضر اللازم.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت إدارة تموين مركز وادي النطرون حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر جنح، حيث تم تحرير محضرين لمحلات بقالة حرة لحيازتها سلعًا غذائية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 7 كراتين بكل واحدة منهم 12 كيس سناكس «مقرمشات أطفال» بإجمالي كمية مقدارها 84 كيس مجهولة المصدر، 40 شرنكة بكل شرنكة 24 علبة عصير سعة 235 مل بإجمالي كمية مقدارها 960 علبة مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على الجهات المعنية.

إدارة تموين الدلنجات

كما شنت إدارة تموين حوش عيسى بالتعاون مع مباحث التموين بالبحيرة حملة مكبرة، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر جنحة وهم: محضر جنحة لضبط 1250عبوة مشروب تمر هندي بجوار أحد المدارس منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة 10عبوات، كما تم تحرير 11 محضرًا لعدم إعلان عن أسعار البقالة والمنظفات والمبيدات وحررت المحاضر وأرسلت لمركز الشرطة للقيد والعرض على النيابة العامة.