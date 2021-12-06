عواصف ترابية تضرب البلاد غدا.. وبدء تحسن الأحوال الجوية الخميس المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار الأحوال الجوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتتوقع الهيئة نشاط حركة الرياح لتصل إلى حد العاصفة، على أن تكون رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار

وأضافت الأرصاد، أن الرياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، على أن تهدأ سرعاتها قليلا خلال فترات الليل، مشيرة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، غدا الثلاثاء، لتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، فيما تصل سرعة الرياح الأربعاء المقبل إلى 70 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

موعد تحسن الأحوال الجوية

كما أعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، موعد تحسن الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات خبرائها، مشيرة إلى أنه اعتبارا من الخميس 9 ديسمبر، وحتى الأحد 12 من الشهر الجاري، تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على كافة الأنحاء.

كما تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، اعتبارا من الخامسة صباحًا وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.