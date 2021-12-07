للشباب ذوي الإعاقة والهمم.. احجز وظيفتك «أون لاين» من هنا

تحتفل مصر والعالم في هذه الأيام باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي أقرته الأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر كل عام، وبهذه المناسبة وخلال شهر ديسمبر الجاري تحرص «الوطن» على المشاركة في هذه الاحتفالات، بتقديم خدمات متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو ذوي الهمم، القادرين على التحدي باختلاف، وهو المصطلح المحبب لهم وطلبوا من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفائه بهم ومشاركته في حفل تكريمهم أمس الأول الأحد.

حجز الوظيفة ضمن نسبة الـ5% لمتحدي الإعاقة

وتقوم «الوطن» في التقرير التالي باستعراض أهم الطرق التي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة، أو ذوو الهمم استخدامها للحصول وحجز وظيفة في من وظائف وزارة القوى العاملة التي تخصصها الوزارة لذوي الإعاقة، ضمن نسبة الـ5% التي نص عليها قانون 10 لسنة 2018 وقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، بضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتعيين واستيفاء نسبة 5% من ذوي الأعاقة في هذه المنشآت.

ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة حجز وظائفهم واختيارها من هنا ويتبع الإجراءات المبينة باستمارة التسجيل .

التسجيل للحصول على الوظيفة لمتحدي الإعاقة حق كفله لقانون العمل

ووفقا لنصوص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل ، فإن وزارة القوى العاملة المختصة بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقي وآخر إلكتروني لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

وتسير خطوات التقديم، بعد الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل للحصول على الوظيفة على النحو التالي:

1- أن يسجل الشخص الطالب للوظيفة البيانات بنفسه.

2- أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي.

3- أن يرفق صورة المؤهل الدراسي له.

5- إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

6 - أن يرفق صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المعتمدة من وزارة التضامن.

7- أن يرفق صورة من شهادة التأهيل للإعاقة.

8- إذا كان يقدم على حرفة عليه أن يرفق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة.

9- برنت بالرقم التأميني له، ويستخرجه من مكتب التأمينات التابع له.