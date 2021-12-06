مبروك عطية يرد على مهاجمي محمد صلاح: «متقرفوش الناس في عيشتها ودينها»

علق الداعية الإسلامي مبروك عطية، على هجوم بعض المتابعين على اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجيلزي، عندما قال إنه لا يحب شرب الخمر، ولم يذكر أنها حرام شرعًا وفقًا للشريعة الإسلامية، موضحًا: «انتقد البعض محمد صلاح في تعليله عدم شربه الخمر بأن نفسه لا تشتهيها، والبعض يرى أنه أساء، وهذا القول يعني أنه لو اشتهاها لشربها وهلم جرا من اللت والعجن»، داعيًا الناس الكف عن مهاجمة محمد صلاح، موضحًا: «متقرفوش الناس في عيشتها ودينها».

«إحنا اللي بنتلكك»

وأضاف «عطية»، في مقطع فيديو نشره عبر موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب»: «أذكر الناس بأن بيعة النبي للنساء.. بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، فنطقت هند بنت عتبة، وقالت: (أو تزني الحرة يا رسول الله!).. يعني الحرة لا تزني.. ما قال لها النبي قولي حرامًا، واللي معندوش علم يسكت.. وهي لو حاجة حلوة كانت نفسه مراحتلهاش! لما يبقى المعنى مقصود نؤول للناس ما لم يقولوه! ونقول خايف من الغرب! غرب إيه اللي هيخاف منه ويترجم حواره مع مذيع ويتلكك له على الكلمة! إحنا اللي بنتلكك».

«متكبروش الصغيرة»

وتابع الداعية الإسلامي أن الله حلل الطعام الطيب الذي تشتهيه النفوس، وحرم الخبيث، متسائلًا: «هل محمد صلاح داعية عشان يقول حكم الشرع في الخمر؟ ده سؤال عابر ولم يخطئ الرجل»، مضيفًا: «متكبروش الصغيرة ومتقرفوش الناس في عيشتها ودينها، وتذكروا رد هند بنت عتبة على النبي عندما قالت (أو تزني الحرة!).. ولم ينكر عليها النبي قولها.. ما هو الفرق بين الموقفين»، داعيا الله السلامة والابتعاد عن سفاسف الأمور والتلاكيك.

كان اللاعب محمد صلاح قال إنه لا يشرب الخمر لأنه لا يشتهيها ولا يحبها، الأمر الذي عرضه للهجوم من قبل بعض الناس الذين رأوا ضرورة أن يقول إنه لا يشربها لأنها حرام.