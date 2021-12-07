حبس عصابة تخصصت في سرقة المنازل وخطف المحمول بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمخازن والهواتف المحمولة، بنطاق دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن نشاطهم الإجرامي، وأمرت النيابة بحبسهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهمين: ارتكبوا 6 وقائع

وإعترف المتهمون أمام النيابة بتفاصيل نشاطهم الإجرامي في القناطر الخيرية، حيث أقروا بارتكابهم 6 وقائع سرقات، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم، وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة.

تفاصيل سقوط عصابة السرقة بالقناطر

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم لسرقة مساكنهم وخطف هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم في الطريق العام، من قبل مجهولين.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية، وشكل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن، بأسلوب التسلق وكسر الأبواب، وكذا وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام، وقيامهم بالتصرف في متحصلات تلك الوقائع لدى عملائهم «6 أشخاص»، لـ 3 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

ضبطهم وبحوزتهم أسلحة

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر من استهداف المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

في سياق آخر، ألقت مباحث القليوبية القبض على 26 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن القليوبية، على البؤر الاجرامية، لضبط واستهداف حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد قيام حملة أمنية لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، بحوزة عدد من المتهمين وضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 26 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 10 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ 7674 حكما قضائيا متنوعا.