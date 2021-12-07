«آبل» تنتج 4 هواتف جديدة في 2022

قال موقع phonearena، إن هناك تقريرا كوريا تحدث عن تعديل الحصة السوقية لعام 2022 لصانعي شاشات iPhone OLED، وهو ما يأتي بمثابة تحذير من أن جهاز iPhone 14 Max الكبير قد يحتوي على معدل تحديث بطيء يبلغ 60 هرتز تمامًا مثل iPhone 14.

إصدار 4 هواتف في 2022

وأضاف الموقع، أنه وفقًا للعديد من محللي Apple المشهورين مثل Ming-Chi Kuo أو Mark Gurman، من المتوقع أن تصدر Apple أربعة أجهزة iPhone في عام 2022، وهي:

1- جهاز iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة مع شاشة عرض 60 هرتز.

2- هاتف iPhone 14 Max مقاس 6.7 بوصة بشاشة نوتش.

3- هاتف iPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة بشاشة عرض مثقوبة 120 هرتز.

4- هاتف iPhone 14 Pro Max مقاس 6.7 بوصات مع شاشة عرض مثقوبة 120 هرتز.

شاشة جهاز iPhone 14 Max

ولفت إلى أنه قد لا يحتوي جهاز iPhone 14 Max على شاشة 120 هرتز إذا لم تتمكن LG من القيام بذلك، ولكن لم يتم تسريب أي شيء حول النوع الدقيق لشاشة iPhone 14 Max مقاس 6.7 بوصة حتى الآن، وبفضل مصادر سلسلة إمداد العرض الكورية لشركة The Elec، تم معرفة السبب، واتضح أنه حتى Apple لاتزال على غير دراية بما إذا كانت تتوافق مع تقنية العرض LTPS القديمة 60 هرتز لـ 14 Max، أم أنها تكون قادرة على تزويدها بلوحة LTPO أكثر حداثة 120 هرتز.

وتستخدم شركة Samsung تقريبًا تقنية OLED LTPO التي تسمح بمعدل تحديث أسرع دون قتل البطارية، وتوفر كل من لوحات iPhone 13 Pro و13 Pro Max، ومع ذلك، تحاول Apple التنويع من Samsung باعتبارها المورد الرئيسي لشاشات iPhone، وعملت على زيادة حصة شاشات LG وBOE في مزيج منتجاتها بالسرعة التي يسمح بها تقدم الإنتاج.

وتكمن المشكلة في أن التقدم المذكور كان بطيئًا إلى حد ما حتى الآن، ومن المتوقع أن تتمكن LG فقط من تصنيع شاشات OLED بتقنية LTPO المقتصدة في العام المقبل، بينما لا يُتوقع أن يحقق الصينيون من BOE هذا الإنجاز قبل عام 2023، في الوقت المناسب لـ iPhone 15، أو أي كانت تسميته.

ويعد هذا هو السبب في أن خطط Apple لشاشة iPhone 14 Max لا تزال في حالة تغير مستمر، وفقًا لما ذكره المطلعون على سلسلة التوريد في الصناعة.