تجار: الخضراوات والفاكهة لن تتأثر بالطقس السيئ.. وهذه أسعارها بالسوق

استبعد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بأسواق الجملة، تأثر أسعار الخضر والفاكهة بالطقس السيئ والعاصفة الترابية سواء على مستوى المعروض أو الأسعار، لافتًا إلى أنّ هناك استقرارًا في أسعار الطماطم والكوسة والخيار والباذنجان والبرتقال واليوسفي والبصل والبطاطس بسبب وفرة الإنتاج.

وفرة المعروض تؤدي إلى استقرار المحاصيل

وقال «النجيب» خلال تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوفرة في المعروض تجعل أسعار هذه المحاصيل مستقرة، موضحًا أنّ التأثير يكون على فترات متباعدة وليس خلال هذه الأيام.

وبيّن نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أنّ وارد أسواق الجملة مستقر وبنفس الكميات المعروض منها، مشيرًا إلى أنّ هناك غرف عمليات مكونة من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة والغرف التجارية مهمتها العمل على توفير السلع والمنتجات، ووقف أي ارتفاعات في الأسعار من خلال طرحها في المنافذ المختلفة بأسعار مناسبة لعدم المغالاة وقت ارتفاع الأسعار.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

وفى سياق آخر، قال محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، إنّ أسعار الخضراوات والفاكهة، مستقرة خلال الأيام الماضية، ولم تتأثر بالعاصفة الترابية وحالة الطقس السيئة التي ضربت مصر مؤخرًا.

وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة في سوق الجملة واستقرارها، وهناك سلع شهدت انخفاضًا في الأسعار مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، والطماطم والبطاطس، فيما استقرت أسعار الطماطم.

إذ يباع كيلو الطماطم بسعر 2.5 جنيه، وتباع البطاطس بسعر 3.5 جنيه، والكوسة بسعر 3 جنيهات، وتباع الفاصوليا بسعر يبدأ من 7جنيهات، ويباع العنب بسعر يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، والتفاح يباع بسعر يتراوح من 15 إلى 25 جنيهًا.

بينما يباع البلح بسعر يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، والقلقاس بأسعار تتراوح ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبرتقال يباع بسعر 4 إلى 5جنيهات، والجوافة تباع بسعر تراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات.