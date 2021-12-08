سفارة السعودية بفرنسا: إطلاق سراح السعودي الموقوف وهو في طريقه للمملكة

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية أن المواطن السعودي الذي تم الاشتباه به وتوقيفه في فرنسا، في قضية مقتل جمال خاشقجي، تم الإفراج عنه وهو في طريقه للمملكة.

وقالت السفارة السعودية في فرنسا في بيان: تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، الإفادة بأنه جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

تشابه أسماء أدى لتوقيف المواطن السعودي

وأضاف البيان أن السفارة السعودية تابعت موضوع المواطن المشار له، لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء، وعدم علاقته بالموضوع، كما قام مسؤولو السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه.

وأكد البيان أنه جرى إطلاق سراح المواطن السعودي مساء الأربعاء، وغادر إلى السعودية.

وكانت السفارة السعودية لدى فرنسا قد كشفت في وقت سابق الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن السفارة السعودية لدى فرنسا بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً.

اعتراف فرنسي بخطأ في تحديد هوية السعودي

وسبق أن أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، حدوث خطأ في تحديد هوية رجل اعتقل في مطار شارل ديغول بباريس بزعم علاقته بالقضية.

وقرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.