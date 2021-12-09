المشدد 15 عاما لـ18 متهما في قضية شقيق حسن مالك

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمتهم فيها شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

أسماء المتهمين

وعاقبت المحكمة المتهمين حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.

وتضم القضية كلا من محمد أسامة العقيد، وياسر رفعت، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، ويحي السيد موسى، وأحمد عبدالرحمن، وعلي عبدالفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ومالك مصطفي، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، وأحمد عبدالنبي، وريا عبدالله، ومحمد عز الدين مالك، وليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي جمال، ومحمد عبدالفتاح.

كما تضم القضية كلا من حسام أحمد عبد المنعم، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف فودة، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومصطفى السيد، ومحمد مصطفى، وعزت علي، ومحمد غانم، وسامي محمود، وخالد محمد، ومحمد السيد، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وخميس عبدالعال، ومجدي شاهين، ورجاء السيد، وهاني محروس، وعمرو فضل، ومحمد معوض، وهادي محمد، ومصطفى محمد عرفة.

النيابة العامة توجه للمتهمين عدة تهم

وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.