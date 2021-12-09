وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي بعد إصابتها بجلطة دماغية

غيم الحزن على الوسط الفني بالجزائر منذ قليل، بعد وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتى الشهير باسم سلوى، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضها لجلطة دماغية دخلت على إثرها العناية بالمركزة بأحد المستشفيات ، و لكن لقدر كلمته.

نشر الموقع الرسمي لوزارة الثقافة و الفنون بالجزائر، معلنا عن وفاة الفنانة الجزائرية، فطومة لميتي.

وكان نص المنشور خلال الصفحة الرسمية لموقع وزارة الثقافة و الفنون بالجزائر، متضمنا: «تلقت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون، ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ومغفرته، الفنانة القديرة المرحومة فطومة لميتي المعروفة باسم سلوى، تغمدها الله بواسع رحمته».

وقدمت وزيرة الثقافة و الفنون الجزائرية العزاء لأ سرة الفقيدة، معلقين : «وبهذه الفاجعةً الأليمة تعرب السيدة الوزيرة لأفراد عائلة المرحومة، ولكل محبيها وللعائلة الفنية الجزائرية الكبيرة، عن أحر تعازيها وأصدق مواساتها في رحيل واحدة من عمداء الفن بالجزائر، والتي خلفت رصيدا هائلا من الأعمال الفنية الجميلة والراقية ساهمت من خلالها في إثراء الخزانة الفنية الوطنية وأكسبتها قاعدة جماهيرية عريضة من المعجبين والمحبين للفن الجميل».