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السولية: هدفنا العودة لمصر بالكأس.. ولا نهتم بالسوشيال ميديا

كتب:

 محمد منير
05:53 م | الجمعة 10 ديسمبر 2021
عمرو السولية

عمرو السولية

أكد عمرو السولية، قائد منتخب مصر، أن الانتقادات جزء من لعبة كرة القدم، وذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مصر والأردن، في اللقاء الذي يجمعهما غدا بالساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال «السولية» خلال المؤتمر الصحفي ردًا على سؤال عن الانتقادات التي طالت أداء اللاعبين: «النقد جزء من كرة القدم التي نلعبها، إذا لم يحدث تقييم أو نقد خارج الكرة لن يكون لنا أهمية، نحن نلعب ونقدم ما علينا، وهناك أشخاص تنتقد بناءً على أساسيات، وهناك من يفعل ذلك لكراهيته للاعب معين».

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