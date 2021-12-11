«انستجرام» يطلق ميزة جديدة لمستخدميه: استعد ذكرياتك خلال 2021

كشف تطبيق «انستجرام» المملوك لشركة «ميتا»، عن إطلاق ميزة جديدة قبل نهاية العام 2021، ومن خلالها يمكن للمستخدمين استعادة ذكرياتهم التي سجلوها خلال عام 2021، وتعد هذه الميزة جديدة تمامًا، ويأتي الهدف من إطلاقها الاحتفال بنهاية العام، بما تم تسجيله على قصص «إنستجرام».

استمرار الميزة لبضعة أسابيع قبل العام الجديد

وقال تطبيق «إنستجرام»، إن الميزة الجديدة الخاصة باستعادة ذكريات 2021، ستستمر لبضعة أسابيع قبل العام الجديد 2022.

الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على ملصق 2021

وسوف يتم الدعوة لهذه الميزة، من خلال رسالة يشاهدها المستخدمين على صفحاتهم، تطلب منهم عرض ما قاموا بتسجيله في عام 2021، ويمكن الوصول إليه أيضًا من خلال النقر على ملصق 2021، الذي سيظهر عندما يشارك شخص آخر قصة نهاية العام.

إظهار ملخص للقصص من عام 2021

وسيؤدي النقر فوق ذلك إلى إظهار ملخص للقصص من عام 2021، ويمكن لمستخدمي تطبيق انستجرام بعد ذلك اختيار ما إذا كانوا يريدون إضافة القصص أو إزالتها من هذا التشغيل قبل مشاركته بشكل عام.

استعادة لتجميع أفضل 9 قصص

ومن الناحية التاريخية، كانت استعادة الذكريات على تطبيق «انستجرام» تدور حول تجميع أفضل 9 قصص، باستخدام أدوات عبر الإنترنت للعثور على أكثر مشاركاتك إعجابًا في العام، ولكن يبدو أن الميزة الجديدة قد تم إنشاؤها جزئيًا لإدراك أن الأشخاص ينشرون بشكل متزايد في قصصهم بدلاً من النشر في الخلاصة.

تعطل تطبيقات «ميتا»

كانت تطبيقات «ميتا» تعرضت إلى العطل عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، وكان آخر عطل للمنصات الثلاثة «انستجرام» و«ماسنجر» و«فيسبوك»، في نوفمبر الماضي، قبل أن تتعطل تلك المنصات بجانب «واتساب» في شهر أكتوبر السابق له، وتعطلت الخدمات التي تقدمها المنصات للمستخدمين.