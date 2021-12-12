فنانون جسدوا شخصية عبدالحكيم عامر.. وناقدة: «باسم سمرة أفضلهم»

تلازم اسم المشير عبدالحكيم عامر وزير الدفاع الأسبق بالرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، لذا تم تجسيد شخصية «عامر» في كثير من الأعمال الفنية التاريخية التي جسدت حياة «عبدالناصر»، فبدأت الأعمال الفنية بتجسيد شخصية وزير الدفاع الأسبق، كشخصية ثانوية أو أساسية في مختلف الأعمال، وبمناسبة مرور 102 سنة على ذكرى ميلاد عبدالحكيم عامر، تستعرض «الوطن» الفنانين الذين جسدوا شخصيته.

باسم سمرة

عام 2014، جسد الفنان باسم سمرة في مسلسل «صديق العمر»، من بطولة جمال سليمان، شخصية الرئيس الراحل عبدالحكيم عامر، في عمل درامي تناول تفاصيل وسر صداقة عبدالناصر بالمشير، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

أحمد صفوت

جسد أحمد صفوت، شخصية وزير الدفاع الأسبق عبدالحكيم عامر، في مسلسل «ناصر» المذاع عام 2008، وفي هذا العمل الدرامي كان مجدي كامل، يجسد شخصية جمال عبدالناصر، من تأليف يسري الجندي وإخراج باسل الخطيب.

طارق لطفي

جسد طارق لطفي، شخصية المشير عبدالحكيم عامر، خلال مسلسل «العندليب حكاية شعب» المذاع عام 2006، وكان عن قصة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بطولة مجدي كامل الذي قام بتجسيد شخصية الرئيس عبدالناصر، من تأليف مدحت العدل وإخراج جمال عبدالحميد.

فكرى أباظة

كما جسد الفنان فكرى أباظة، شخصية المشير الأسبق من خلال فيلم «أيام السادات» إنتاج عام 2001، بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، الذي جسد دور الرئيس الراحل السادات، فيما جسد محمود الخولي دور «عبدالناصر»، من تأليف أحمد بهجت وإخراج محمد خان.

هشام سليم

كما جسد الفنان هشام سليم، شخصية عبدالحكيم عامر في فيلم «جمال عبدالناصر» إنتاج عام 1999، بطولة خالد الصاوي، الذي جسد فيه دور الرئيس عبدالناصر، وتناول الفيلم حياة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان من تأليف وإخراج أيمن القوادري.

طارق الدسوقي

طارق الدسوقي، كان واحدا ممن جسدوا شخصية المشير عبدالحكيم عامر في فيلم «ناصر 56» من إنتاج عام 1996، وكان بطولة أحمد زكي الذي قدم شخصية الرئيس جمال عبدالناصر، وركز الفيلم على عدة شهور من حكم عبدالناصر خلال عام 1956، وتأميم قناة السويس باعتباره من أهم إنجازاته السياسية، من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل.

عبدالله غيث

والفنان القدير عبدالله غيث جسد شخصية «عامر»، في فيلم «ملف سامية شعراوي»، إنتاج 1988، لكن لم يذكر اسمه بشكل صريح، ولكن تم تقديمه كقائد للقوات المسلحة خلال فترة الستينات، والعمل كان معبرًا عن نكسة 1967، والفيلم بطولة الفنانة نادية الجندي، ومن تأليف وجيه أبو ذكرى، وإخراج نادر جلال.

مصطفى عبدالسلام

أما آخر من جسد شخصية عبدالحكيم عامر، فكان الفنان مصطفى عبدالسلام، وذلك في مسلسل «الجماعة 2»، والذي تناول نشأة تنظيم الإخوان وتطور الجماعة وسعيها وراء السلطة، من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري.

ناقدة: باسم سمرة أفضل من جسد دور عبدالحكيم عامر

وفي هذا الشأن، قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن أفضل من جسد شخصية المشير عبدالحكيم عامر في أعمال الدراما والسينما، كان الفنان باسم سمرة؛ لأنه كانت هناك مساحات من الكتابة وتحليل لشخصية عبدالحكيم عامر، وتقديمها بشكل مُعبر، سواء كإنسان أو كقائد.

وأضافت «موريس» لـ«الوطن»، أن المساحة الفنية لشخصية عبدالحكيم عامر، في المسلسل سمحت لباسم سمرة بالتفاعل مع الشخصية، مؤكدة على أهمية دور المؤلف محمد ناير، في إعداد السيناريو والحوار الدرامي.

وجسد الفنان باسم سمرة في مسلسل «صديق العمر»، من بطولة جمال سليمان، شخصية الرئيس الراحل عبدالحكيم عامر، في عمل درامي تناول تفاصيل وسر صداقة عبدالناصر بالمشير، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.