«المشدد» 5 سنوات لمتهم في «أحداث عين شمس»

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالمشدد 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لآخر في إعادة محاكمتهما بتهمة التجمهر والشروع في القتل بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب، التي شهدتها منطقة عين شمس في فبراير من عام 2014.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 2720 جنايات عين شمس، قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الأهالي قاطني عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس، بقصد الترويع والتخويف وإلحاق أذى مادي ومعنوي، ما يترتب عليه إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مشيرة إلى أن المتهمين حازوا سلاحين ناريين وذخائر.

استعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع في القتل.

وأكدت التحقيقات استعمال المتهم الأول القوة والعنف والتهديد، ضد موظف عام هو ضابط مباحث قسم عين شمس، ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه متلبسًا بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، حيث أطلق من سلاح أحرزه صوبه أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده بضبطه.