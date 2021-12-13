«نزود كاوتش العربية في الشتا ولا نقلله؟».. خبير يوضح

قد لا يعرف البعض من قائدي المركبات، الطريقة الصحيحة والمُثلى لتزويد عجلة القيادة بالهواء أثناء فصل الشتاء، وهل يفضل أن يتم زيادة ضغط الكاوتش أم تقليله خلال موجات الطقس البارد وسقوط الأمطار، وما هو الأفضل لسلامة عجلات القيادة من الانفجار أو التلف ووقوع حوادث لا يُحمد عقباها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بسلامة المواطنين، تقدم «الوطن»، الطريقة الصحيحة لضغط «الكاوتش» عجلة القيادة في فصل الشتاء على النحو التالي، وفقا لسيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن هناك خطأ شائعا بين قائدي المركبات وهو زيادة ضغط الكاوتش فى الشتاء وتقليله فى الصيف، مؤكدا أن العكس صحيح إذ يفضل تقليل الضغط في الشتاء وزيادته خلال فصل الصيف.

وأوضح «دسوقي»، أنه يتم ضبط ضغط الهواء بحسب ما هو موضح في كتالوج السيارة دون زيادة أو نقصان، ويتم التأكد من ذلك كل أسبوعين، وأن الكتالوج يوجد داخل السيارة بجوار مقعد السائق على الشمال بمجرد فتح الباب.

وأكد رئيس الشعبة، أن الضغط الزائد يؤدى إلى تآكل الكاوتش من المنتصف، ويتسبب فى حدوث «دبة»، أثناء السير، ما يساعد على انفجار الكاوتش.

ونوه إلى أن الضغط الأقل من المقترح به يؤدى إلى تآكل الكاوتش من الجانبين، كما يؤدى إلى حدوث سخونة زائدة تعمل على زيادة احتمال انفجار الكاوتش ويزيد من استهلاك البنزين.

استثناء وحيد

وأشار سيد دسوقي رئيس الشعبة، إلى أن هناك حالة وحيدة والتي يمكن أن نزيد فيها ضغط الكاوتش وهو عند زيادة الحمولة، ومذكور ذلك في كتالوج التشغيل تفصيلاً.

حوادث الطرق

وفي سياق متصل، تقع يوميا عشرات الحوادث بفضل انفجار إطار عجلة القيادة والتي يرجع بعضها لعدم ضبط ضغط الكاوتش، فضلا عن أسباب أخرى كتهالكة أو وجود قطع وثقب نتيجة بعض الأدوات الحادة على الطرق.