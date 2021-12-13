«علقة سخنة» لسيدة اتهمها أهالي قرية بالغربية بدفن أعمال سحر بالمقابر

تمكن أهالي قرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، من ضبط سيدة في العقد الخامس من عمرها، حال قيامها بدفن أعمال سحر بمقابر القرية، ولقنوها علقه ساخنة، وتم إخطار الجهات الأمنية وتم الدفع بدوريات الشرطة، واُقتيدت السيدة إلي ديوان مركز شرطة سمنود.

سيدة تدفن أعمال سحر في المقابر

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد أبورية مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتمكن أهالي ومواطني قرية ميت عساس من ضبط سيدة في نهاية العقد الأربعيني من عمرها، وبحوزتها لفافات وقصاصات وصور أشخاص برفقه رجل آخر يدعى «م.ن»، 49 سنة، حال دفنها هذه الأشياء بمقابر القرية بدائرة المركز.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي، بمركزي سمنود والمحلة، وبالانتقال إلي محل الواقعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود تحت إشراف الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط سيدة «م.ن»، 48 سنة، مقيم بنطاق مركز سمنود، وبحوزتهما لفافات من الورق وقصاصات ورق تحوي صور أشخاص حال دفنهما بمقابر بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود.

الأهالي: ضبطناهما وبحوزتهما أعمال سحر لإيذاء الناس

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية، أنهم سمعوا أصوات السيدة حال دفنها أعمال سحر، فضلا عن مشاهدة مرتادي المقابر لها حال دخولها وخروجها برفقة رجل، وحفرهما بجوار مقابر الموتى، وتم ضبطها وتلقينها علقة ساخنة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات.