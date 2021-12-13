عاجل.. وفاة المخرج محمد نبيه صاحب مسلسل «عائلة شلش»

توفي منذ قليل المخرج الكبير محمد نبيه بعد صراع مع المرض بعد وفاة زوجته بـ9 أشهر كما أعلنت زوج ابنه ماجد نبيه على حسابه عبر «فيسبوك».

وكتب ماجد نبيه: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».

يذكر أن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها المخرج محمد نبيه «عائلة شلش» عام 1990 مع الفنان صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي، وإجلال زكي، وماجدة زكي، أحمد سلامة، ومسلسل «في حاجة غلط» عالم 1983 مع حسن عابدين، كريمة مختار، وتيسير فهمي، وعماد رشاد، ومحسن محي الدين، و«متاعب المهنة» عام 1970 مع فؤاد المهندس، بخلاف مسلسلات مثل «حكاية جواز عرندس»، و«بنت الأسيوطي»، و«أيام الغياب»، و«ماشي يا دنيا ماشي»، و«الرجل الغامض»، و«المدينة الهادئة»، و«في ناس طيبين».