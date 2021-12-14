يهتم قطاع عريض من المستهلكين بالبحث بصفة مستمرة عن أسعار الفاكهة بالأسواق، والتي حافظت على استقرار أسعارها منذ بداية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن»، في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، وفق الجولة الصباحية في عدد من الأسواق، والتي تنوعت بين سعر التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر الفراولة

تراوح سعر الكيلو جرام من الفراولة ما بين 12 إلى 25 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 6 إلى 10 جنيهات.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب كرمسن نحو 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 12 جنيهًا.

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ المستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 7 جنيهات.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى حوالي 40 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 12 و18 جنيها.

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكري وصل لنحو 7 جنيهات، وأبو سرة حوالي 10 جنيهات للكيلو.

سعر المانجو

وسجل سعر كيلو مانجو كيت «التخزين» نحو 30 جنيهًا.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 30 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 7 و10 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري المستورد نحو 30 جنيهًا.

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 27 جنيهًا، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا، أما التفاح اللبناني نحو 28 جنيهًا.