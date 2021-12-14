مصممة فستان «كتب كتاب» ابنة بيل جيتس ونائل نصار: عملته في 10 أيام

قالت رنا يسري، مصممة فستان عقد قران جينفر جيتس زوجة الفارس المصري نايل نصار، إنها لم تصمم فستان الزفاف، لكنها صممت فستان «كتب الكتاب»، موضحةً أن إيمان نصار والدة العريس هي من رشحتها، لأنها كانت تصمم فساتين لها.

الأجانب أبسط

وأضافت يسري خلال تصريحات عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «قبل كتب الكتاب بـ10 أيام قالت لي عاوزين نشتغل على الفستان، الأجانب بيبقوا أبسط من هنا، لكن هنا في مصر بنحب التفاصيل، وكنت في تحدي وعاوزة أثبت نفسي ومتوترة وشبه مبنامش، لكن إيمان نصار أكدت لي على أن الفستان أعجب العروس والحضور».

كنا معسكرين عشان نعمل الفستان

وتابعت مصممة فستان عقد قران جينفر جيتس زوجة الفارس المصري نايل نصار، أنها صممت الفستان في مصر ولم تتعامل مع العروس، لكنها تعاملت مع والدة نايل نصار: «كنا معسكرين عشان نعمل الفستان، بنمشي 5 الفجر ونرجع 7 الصبح، كان عندنا تسليمات جينفر وتسليمات إيمان نصار، وكنا بنشتغل بفريقين لتسليماتهم، وبعد نهاية الشغل أخدنا إجازة أسبوع من التعب».

الاختلافات في المقاسات

وواصلت رنا يسري: «بره بيشتغلوا بالإنش، وإحنا هنا بنشتغل بالسم، فطلبنا تحويل المقاسات من هناك ويبعتوهالنا عشان نبدأ الشغل».

وحول تكاليف فساتين الزفاف، قالت: «ملهاش بداية وملهاش آخر، وكل ما هتديني فلوس زيادة هكلف الفستان، والتكلفة على حسب الخامات، وفي ناس بيبيعوا الفستان وناس بيورثوه ويحافظوا عليه».