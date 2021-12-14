إعدام 3 عراقيين شنقا في سجن الحوت بتهم الإرهاب

أفادت وكالة «فرانس برس»، أنّ مصدرين أمنيين عراقيين أكدا أنّه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم الإرهاب، وأوضح أحد المصدرين أن الرجال الثلاثة أعدموا في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم «الحوت»، وهو السجن الوحيد الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في البلاد، وأحدهم مدان لعلاقته بتفجير في الناصرية في صيف العام 2013، وآخر مدان لارتباطه بتفجير في محافظة كربلاء.

إعدامات بسبب تهم متعلقة بالإرهاب

وفي 30 أغسطس الماضي، نُفذ حكم الإعدام شنقاً بحق 6 عراقيين، 3 منهم أدينوا بـ«الإرهاب» والثلاثة الآخرون بتهم جنائية، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة «فرانس برس» للأنباء.

تنفيذ الحكم في سجن الحوت

وأُعدم المتهمون الستة في السجن الذي يُعرف باسم «الحوت» في الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعدما صادق رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على تنفيذ الحكم، وحينها كانت تعد عملية الإعدام تلك هي الرابعة التي تنفذ هذا العام، وجاء ذلك بعد إعدام 3 آخرين أدينوا بتهمة «الإرهاب» في الثالث من مارس من العام الجاري.

تكرار عمليات الإعدام بسبب تهم الإرهاب

وأعدم 5 بنفس التهمة في فبراير الماضي، كما أعدم 3 في أواخر يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج في بغداد أودى بحياة 32 شخصاً على الأقل، وتبناه تنظيم داعش، وكانت السلطات العراقية قد نفذت أيضاً في نوفمبر من العام الماضي حكم الإعدام بحق 21 مداناً آخر بـ«الإرهاب».

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ مزيد من عمليات الإعدام ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وتعمل منظمات دولية على دفع السلطات العراقية للتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام التي أعيد العمل بها عام 2004، بعدما عُلقت بعد دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003.