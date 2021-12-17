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نعمان: «الحجر الأسود الافتراضي» سيجعل روح المسلمين تسري إلى الكعبة أثناء الصلاة

كتب:

حسن عثمان شريف سليمان
03:09 م | الجمعة 17 ديسمبر 2021
الشيخ سعيد نعمان في مداخلة هاتفية مع تلفزيون الوطن مع الزميل حسن عثمان

الشيخ سعيد نعمان في مداخلة هاتفية مع تلفزيون الوطن مع الزميل حسن عثمان

رحب الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، برؤية الحجر الأسود الافتراضية، قائلًا: «فرحت بهذا الخبر فرحا لم أفرح مثله في حياتي، ونتمنى من الله أن يدخل القائمين على هذا الأمر في المملكة الجنة بغير حساب، لأن الـ7 مليار مسلم ستسري روحهم إلى الكعبة، لأن هناك 5 شروط لصحة الصلاة، وهي طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وطهارة الثياب والوقف على مكان طاهر واستقبال القبلة والعملة بدخول الوقت».

استقبال القبلة من أهم شروط الصلاة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»، أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها، فقبل دخول الصلاة يجب أن نكبر تكبيرة الإحرام، يعني أن كل ما كان حلالا أصبح ممنوعا في الصلاة، وهناك مشكلة يقع فيها العالم بأسره وهي «السرحان»، فكل من بدأ بالصلاة وقال الله أكبر يجب ان تكون روحه حاضرة في المسجد الحرام: «لكن كيف يحدث ذلك وهناك من يروا المسجد، تم حل جزء من هذه المشكلة بظهور صور المسجد الحرام».

من يسرح في الصلاة يجهل حقيقتها

وتابع: «يا ريت يعرفوا يصوروا لنا الملائكة وأرواح الصالحين على الأقل منسرحش، وبالتالي فمن يسرح فإنه يجهل حقيقة الصلاة، وعندما يجد المصلي نفسه عند تكبيرة الإحرام في الكعبة، ثم الأسماء الأولى بعد قراءة الفاتحة مع سيدنا آدم والملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء، وبالصعود إلى السماوات نجد أنبياء مختلفين، وعندما نجهل هذه الأمور ترتد روحنا إلى الدنيا وشواغلها المختلفة».

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